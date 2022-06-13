رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء يدعون القوى السياسية للم الشمل

شفق نيوز / بحثت الرئاسات الثلاث، اليوم الاثنين، تطورات العملية السياسية وانعكاساته على الواقعين السياسي، والخدمي، فيما تمت دعوة القوى السياسية كافة الى لم الشمل ووحدة الصف.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استضاف، مساء اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معهما تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والخدمي للبلد".

وأضاف البيان أن "أطراف اللقاء اتفقت على دعوة كافة القوى السياسية الى لم الشمل ووحدة الصف للوصول إلى معالجة حقيقية وواقعية للازمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الأصعدة".

كما دعا أطراف اللقاء كافة النخب والفعاليات الاعلامية والثقافية الى "التهدئة واشاعة روح المحبة والتضامن المجتمعي بين كافة أطياف ومكونات الشعب العراقي".

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني علق، اليوم الاثنين، على آخر التطورات السياسية في العراق، لاسيما بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، واستقالة جميع نوابه من البرلمان.

ووجه الصدر، أمس الأحد، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "إنقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه".

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.

هذا وعلمت وكالة شفق نيوز، عن اجتماع مرتقب من المقرر عقده من قبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وصف بـ"المهم" لاتخاذ قرار "موحد" بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي.