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رئاستان عراقيتان تؤكدان ضرورة توفير مستلزمات إجراء الانتخابات وضمان نزاهتها

Category: سیاسة

Date: 2021-01-07T13:21:36+0000
رئاستان عراقيتان تؤكدان ضرورة توفير مستلزمات إجراء الانتخابات وضمان نزاهتها

شفق نيوز/ أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، يوم الخميس، ضرورة توفير مستلزمات اجراء الانتخابات وضمان نزاهتها.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الجمهورية استقبل رئيس مجلس النواب في قصر السلام ببغداد، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تطرّق الاجتماع الى الانتخابات المقبلة، وتم التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لتنظيم الانتخابات المقبلة وبما يضمن نزاهتها، وتحقق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب".

كما جرى وفقا للبيان "بحث الاوضاع الاقتصادية والصحية التي تواجه البلد، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، عبر دعم الطبقات الفقيرة وضمان حقوق المواطنين".

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