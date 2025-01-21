رئاسة مجلس ديالى متهمة الكتل السياسية: يسعون لإسقاط الحكومة بالتغيب عن الجلسات

شفق نيوز/ كشفت رئاسة مجلس ديالى، اليوم الاثنين، عن وجود حراك سياسي تقوده بعض الكتل السياسية بهدف تعطيل عمل المجلس وتغيير الحكومة المحلية.

وقال رئيس المجلس عمر الكروي في مؤتمر صحفي عقده مع نائب رئيس المجلس سالم التميمي وأمين المجلس فادي اللهيبي وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "عدداً من أعضاء المجلس يتغيبون عن الجلسات بتوجيهات واضحة من كتلهم السياسية، بهدف إحداث شلل إداري في عمل المجلس وتعطيل اتخاذ القرارات المهمة".

وأضاف أن "هذه المحاولات لا تهدف فقط إلى عرقلة سير العمل في المحافظة، بل تسعى بشكل واضح إلى الدفع باتجاه تغيير الحكومة المحلية الحالية بما يتماشى مع مصالح تلك الكتل".

وأشار الكروي، إلى أن "هذا الحراك السياسي يترك انعكاسات سلبية على عمل المجلس ولتغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة"، مؤكداً أن "المجلس سيواصل عمله وفق الأطر القانونية والدستورية، ولن يسمح بتمرير أجندات تهدد استقرار المحافظة أو تعرقل الدور الرقابي للمجلس".

بدوره، قال نائب رئيس المجلس سالم التميمي، إن "رئاسة المجلس وعدد من الاعضاء ملتزمة بالدوام وعقد الجلسات ولكن هناك جهات واعضاء في مجلس ديالى يتغيبون دون إعلان الاسباب"، لافتاً إلى أن "مجلس ديالى سينشر أسماء المتغيبين عن الجلسات للرأي العام لكشف حقيقة مايحدث".