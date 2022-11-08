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رئاسة مجلس النواب تقرر تمديد الفصل التشريعي

Category: سیاسة

Date: 2022-11-08T10:50:11+0000
رئاسة مجلس النواب تقرر تمديد الفصل التشريعي

لإقرار قوانين "مهمة" بينها موازنة 2023.. البرلمان العراقي يمدد فصله التشريعي

شفق نيوز/ قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية الخامسة، شهراً واحداً.

جاء ذلك استناداً إلى أحكام المادة 58/ ثانياً من الدستور؛ وذلك لاستكمال عددٍ من المهام والتشريعات اللازمة، وفقا لبيان صادر عن رئاسة المجلس.

بدوره قال النائب المستقل حسين السعبري، لوكالة شفق نيوز "كان يفترض ان ينتهي الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى يوم غدا الأربعاء إلا ان مجلس النواب قرر تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر واحد".

واضاف ان "الغاية من تمديد الفصل التشريعي هو لاقرار القوانين المهمة الموجودة في أجندة مجلس النواب، ومن أهم القوانين التي سترسل من الحكومة إلى البرلمان قانون الموازنة العامة وفي حال وصول القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي في التاسع من شهر كانون الأول المقبل فإن البرلمان سيمدد عمله مرة أخرى لحين إقرار قانون الموازنة".

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