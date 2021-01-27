رئاسة مجلس النواب تجتمع مع وفد حكومة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ عقدت رئاسة مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء اجتماعاً مع وفد حكومة اقليم كوردستان لمناقشة حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2021 .

وقال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، إن كلاً من نائبي رئيس المجلس حسن الكعبي وبشير الحداد، وممثلي اللجان والقوى السياسية داخل مجلس النواب اجتمعوا مع وفد حكومة الاقليم اليوم وبحثوا حصة كوردستان ومستحقاتها المالية في الموازنة.

ووصل وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد الى العاصمة بغداد لخوض جولة جديدة من المباحثات من أجل تأمين حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.

ويضم الوفد كلا من: وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الإقليم خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح.

والتحق قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان أول امس الاثنين بالوفد بعد التأكد من تماثله للشفاء التام من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.