رئاسة مجلس النواب بدورته الجديدة تخطط لعقد ثماني جلسات شهرياً

شفق نيوز– بغداد

ناقشت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، إمكانية عقد ثماني جلسات للمجلس شهرياً، من خلال بحث الاستعدادات وتهيئة جدول أعمال شهري لهذه الجلسات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورد وكالة شفق نيوز، إنه "عقد اجتماعاً مع النائب الأول عدنان فيحان والنائب الثاني فرهاد أمين الأتروشي، وبحث الاجتماع عدداً من الملفات التي تخصُّ عمل المجلس، والتأكيد على أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة".

كما ناقش الاجتماع، وفقاً للبيان، الاستعدادات وتهيئة جدول أعمال شهري يتضمَّن ثماني جلسات شهرياً.

وتم التأكيد على أهمية وسرعة تشكيل لجان المجلس الدائمة؛ لممارسة دورها الكامل، والشروع بتلك الخطوات من خلال تشكيل لجنة من رؤساء الكتل النيابية في جلسة يوم غد الاثنين، كما جاء في البيان ذاته.

وأشار البيان إلى أن اللجنة "تتولَّى تقديم مقترح إلى رئيس المجلس ونائبيه يتضمَّن توزيع أعضاء مجلس النواب على اللجان النيابية حسب النظام الداخلي والاستحقاقات الانتخابية، مع مراعاة الاختصاص".

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أول أمس السبت، جدول أعمال الجلسة الثانية من الدورة الانتخابية السادسة السنة التشريعية الأولى الفصل الاول للمجلس.

وتضمن جدول أعمال الجلسة التي من المقرر أن تُعقد يوم الاثنين المقبل الموافق 5 كانون الثاني/يناير 2026 ثلاث فقرات فقط، تتمثل بالتصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب، وتشكيل لجنة لاختيار أعضاء اللجان النيابية حسب النظام الداخلي للمجلس، فيما تضمنت الفقرة الثالثة "مناقشات عامة".

وكان مجلس النواب العراقي، قد عقد جلسته الأولى لدورته الجديدة، في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.