رئاسة كوردستان تواسي مصر في حادثة الكنيسة 

شفق نيوز/ أعربت رئاسة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تعازيها إلى جمهورية مصر، جرّاء الحريق الذي طال كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة، وأودى بحياة عدد من المواطنين المصريين وجرح آخرين.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "نتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا اثر حادث الحريق الأليم في كنيسة ابو سيفين اليوم في الجيزة".

وأضاف البيان، "نشارك ذوي الضحايا أحزانهم راجين أن يتغمد الباري تعالى المتوفين بواسع رحمته وينعم الجرحى بالشفاء العاجل ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

ولقي نحو 41 شخصاً مصرعهم وأصيب نحو 45 آخرون إثر حريق اندلع بكنيسة "أبو سيفين" بمنطقة إمبابة في مصر، وسط جهود رجال الحماية المدنية لمحاصرة الحريق واخماده.