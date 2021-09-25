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رئاسة كوردستان تنأى بنفسها عن مؤتمر (السلام والاسترداد): ملتزمون بالسياسة الخارجية للحكومة الاتحادية

Category: سیاسة

Date: 2021-09-25T16:39:47+0000
رئاسة كوردستان تنأى بنفسها عن مؤتمر (السلام والاسترداد): ملتزمون بالسياسة الخارجية للحكومة الاتحادية

شفق نيوز/ نأى ديوان رئاسة اقليم كوردستان بنفسه عن ما تمخض عن مؤتمر (السلام والاسترداد) الذي عقد في اربيل امس الجمعة، وفيما اكد ان كل ما له ارتباط بالسياسة الخارجية هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية طبقا للدستور، دعا الجميع لانتظار نتائج التحقيق الذي تجريه وزارة الداخلية في حكومة  اقليم كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن المؤتمر الذي عقد أمس الجمعة في اربيل تحت شعار (السلام والاسترداد) وردود الأفعال التي أثارتها، تعلن انها لم تكن على علم بأي شكل من الأشكال بهذا الاجتماع ومضمون موضوعاته، مشيرا إلى أن الذي خرج به الاجتماع لا يمثل بأي شكل من الأشكال رؤية وسياسة وموقف اقليم كوردستان.

واضاف البيان ان رئاسة الاقليم تجدد التأكيد بأن اي حديث او موقف وتوجه يكون له ارتباط بالسياسة الخارجية هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية طبقا للدستور، مشددا على ان الاقليم ملتزم بالسياسة الخارجية العراقية بهذا الصدد.

وطالب البيان الأطراف والقوى العراقية التعامل مع الموضوع بشكل أكثر هدوءا ويكون الجميع بانتظار نتائج التحقيق الذي تجريه وزارة الداخلية في حكومة  اقليم كوردستان.

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