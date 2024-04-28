رئاسة كوردستان: بغداد تشاطرنا الرؤية لإجراء الانتخابات بمشاركة جميع الأطراف والمكونات

شفق نيوز/ اكد المتحدث باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب، اليوم الأحد، أن الرئاسة والقادة العراقيين جددوا التزامهم بتنفيذ الدستور واتفاقيات تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

وأشار شهاب إلى أن زيارة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الى بغداد شهدت مناقشة نتائج زيارة السوداني الى امريكا وزيارة الرئيس التركي الى العراق واقليم كوردستان.

وأضاف شهاب ان اجتماعات رئيس الاقليم خلال اليومين الماضيين في بغداد ركزت على موضوعات المستحقات المالية للاقليم وانتخابات برلمان كوردستان، وخصوصا المسألة الامنية والتهديدات التي يواجهها الإقليم وخصوصا الهجوم على حقل كورمور الغازي الذي الحق اضرارا اقتصادية كبيرة بالاقتصاد العراقي وإقليم كوردستان.

واكد دلشاد شهاب أنه "لحسن الحظ كان هنالك تفهم جيد ومشترك لجميع المسائل وفي جميع الاجتماعات مع الأطراف تم التأكيد على استعداد الجميع لتنفيذ مضمون الاتفاق الذي افضى الى تشكيل حكومة السوداني وتنفيذ الدستور".

وفي قسم آخر من التصريح الصحفي قال شهاب إن اجتماعات وفد حكومة الاقليم في بغداد وتم اتخاذ خطوات من اجل الوصول الى تفاهم مشترك بشأن تفاصيل الاتفاق وستستمر تلك الخطوات.

وبشأن مشروع (هەژماری من=حسابي) أشار دلشاد شهاب الى هدف اقليم كوردستان هو طمأنة الموظفين واصحاب الرواتب وهناك تفاهم مشترك جيد بين اربيل وبغداد ومن المؤكد ان الجانبين سيصلان الى اتفاق يصب في مصلحة الموظفين واصحاب الرواتب.

أما بصدد انتخابات برلمان كوردستان تطرق شهاب إلى أن جميع الأطراف العراقية يشاطرون رؤية رئاسة اقليم كوردستان في إجراء انتخابات تشارك فيها جميع الأطراف.

ومن أجل تهيئة أوضاع مناسبة لمشاركة جميع الجهات بما فيها المكونات في الانتخابات، وإذا كان ضروريا فإن رئاسة ستقوم بتنظيم اجتماع تحضره جميع الاطراف السياسية في اقليم كوردستان وزيارتهم وسيصار إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع تلك الجهات من أجل التوصل لاتفاق مشترك، لافتا الى انه من اجل هذا الهدف فإن بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي) على تواصل بهذا الصدد.