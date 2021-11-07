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رئاسة جمهورية العراق تدعو لردع "الأشرار" إثر محاولة اغتيال الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-11-07T05:50:02+0000
رئاسة جمهورية العراق تدعو لردع "الأشرار" إثر محاولة اغتيال الكاظمي

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح يوم الأحد إلى ردع من أسماهم "الأشرار المتربصين بأمن" العراق، وذلك على خلفية استهدف منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي.

وقال صالح في تغريدة على "تويتر" اليوم، ان "الاعتداء الارهابي الذي استهدف رئيس الوزراء تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق العراق، ويستوجب وحدة الموقف في مجابهة الاشرار المتربصين بأمن هذا الوطن و سلامة شعبه".

وشدد على أنه "لا يمكن ان نقبل بجر العراق الى الفوضى والانقلاب على نظامه الدستوري".

وتعرض منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد إلى قصف بواسطة طائرة بدون طيار مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من حمايته، وحدوث أضرار مادية جسيمة بمحتويات المنزل من دون أن يُصاب الأول بأي أذى.

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