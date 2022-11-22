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رئاسة الإقليم: نيجيرفان بارزاني يزور اليوم العاصمة بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-11-22T06:26:00+0000
رئاسة الإقليم: نيجيرفان بارزاني يزور اليوم العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة إقليم كوردستان العراق، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيزور اليوم الثلاثاء العاصمة بغداد.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن نيجيرفان بارزاني سيجتمع خلال زيارته مع رئيس جمهورية العراق الإتحادي عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقادة ومسؤولين كبار آخرين، وقوى وأطراف سياسية في البلاد.

وأوضح البيان أن رئيس الإقليم سيبحث مع القادة والمسؤولين العراقيين أوضاع البلاد، وعلاقات وخلافات أربيل - بغداد والحوارات والجهود المبذولة لحلها، والتطورات في المنطقة بشكل عام إضافة إلى مواضيع أخرى.

وكان مصدر سياسي مطلع قد أفاد أمس الأثنين بزيارة مرتقبة سيجريها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد لبحث عدد من الملفات بين الاقليم والحكومة الاتحادية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "زيارة مرتقبة سيجريها رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني على رأس وفد كبير إلى بغداد".

واضاف المصدر؛ ان "الوفد سيلتقي رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني وعدد من المسؤولين".

وأوضح ان "الوفد سيناقش خلال زيارته حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة واتفاق النفط وعدد من المواضيع والقضايا المشتركة بين بغداد واربيل".

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