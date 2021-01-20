رئاسة الوزراء تعيد مسؤولاً محلياً إلى منصبه في صلاح الدين

شفق نيوز/ أصدرت رئاسة الوزراء كتاباً رسمياً بإعادة معاون محافظ صلاح الدين لشؤون الامن إلى منصبه بعد إعفائه في وقت سابق من قبل المحافظ عمار جبر الجبوري.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة بتاريخ 31/12/2020، وردت لوكالة شفق نيوز، فإن رئاسة الوزراء وجهت كتابا الى محافظة صلاح الدين بعدم اجراء اي تغيير في مناصب معاون المحافظ الا بعد استحصال موافقة رئيس الوزراء.

ووفقاً للوثيقة فقد تمت إعادة زهير الزهوان الى منصبه السابق كمعاون للمحافظ لشؤون الأمن.

وكان محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، قد أصدر أمراً في 15/12/2020 بإعفاء زهير الزهوان من مهامه معاون للمحافظ لشؤون الأمن.

وكانت مصادر رسمية في صلاح الدين، قد كشفت في 14/12/2020 عن قيام المحافظ عمار جبر خليل، بإجراء تغييرات في عدة مناصب ادارية في المحافظة.

وابلغت المصادر وكالة شفق نيوز، أن "محافظ صلاح الدين عين مدير ماء المحافظة محمد محمود الجبوري معاونا فنيا جديدا فيما تولي منصب مدير ماء المحافظة المهندس علي فاضل".

واضافت ان "المحافظ عين محمد حسن حديد مديرا جديدا لمديرية التخطيط والمتابعة كما اعفى مدير مجاري صلاح الدين ولم يعين بديله حتى الان".

واكدت المصادر ان "التغييرات بعيدة عن اي اجراءات عقابية وان الهدف منها تطوير ومعالجة الواقع الخدمي فيما كشفت عن تغييرات جديدة في دوائر المحافظة ستعلن لاحقا".