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رئاسة النواب العراقي: التظاهرات عرقلت عمل المجلس  

Category: سیاسة

Date: 2022-07-28T09:39:58+0000
رئاسة النواب العراقي: التظاهرات عرقلت عمل المجلس  

شفق نيوز/ اعتبرت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، أن تظاهرات الصدريين أمس "عرقلت" عمل المجلس.  

وخلال ترأسه الاجتماع المشترك للجان النيابية، قال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، إن "التظاهرات عرقلت عمل مجلس النواب"، مشددا أن "على المتظاهرين عدم المساس بالمؤسسة التشريعية مع ضمان حق التظاهر السلمي".

وأكد شاخوان أيضا أن "على القوات الأمنية ان تكون اكثر حزما في اداء واجبها وضمان امن وسلامة المتظاهرين".

وانطلقت عصر أمس الأربعاء، (27 تموز 2022)، تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط بغداد، للتعبير عن رفضهم لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني، ليتوجهوا بعدها الى عبور جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، وإسقاط الكتل الكونكريتية التي تحصن أسوارها وليتمكنوا من اقتحامها، ومن ثم اقتحام مبنى مجلس النواب العراقي.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز ببث مباشر دخول انصار التيار الصدري الى مبنى البرلمان وهم يهتفون بشعارات صدرية حماسية، فيما يحاول بعضهم الوصول الى القاعة الدستورية.

ولاحقا وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره الذين اقتحموا مبنى البرلمان العراقي والمنطقة الخضراء بالعودة الى منازلهم.

أثر ذلك ظهر رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، وهو يحمل السلاح بالقرب من منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

والتف فريق حماية المالكي حوله وهو يحمل السلاح بعد أنباء عن محاولة أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الوصول إلى منزله.

 

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