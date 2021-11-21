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رئاسة الكتلة الصدرية تصدر بياناً يخص "احمد الوشاح"

Category: سیاسة

Date: 2021-11-21T16:05:55+0000
رئاسة الكتلة الصدرية تصدر بياناً يخص "احمد الوشاح"

شفق نيوز / أصدرت رئاسة الكتلة الصدرية، بزعامة مقتدى الصدر، يوم الأحد، بياناً بشأن الناشط أحمد الوشاح، بعد ساعات على تعرضه بالسباب على المرجع الديني محمد صادق الصدر.

وذكرت الكتلة الصدرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الأخوة والأخوات أعضاء الكتلة الصدرية التحرك فوراً لرفع دعاوى قضائية ضد المدعو (أحمد طالب مطشر عبد الله آل وشاح) لقيامه بســب الرموز الدينية للأمة الإسلامية والشعب العراقي، وبالأخص الشهيدين السعيدين السيد الصدر الأول والسيد الصدر الثاني (قدس الله سرهما) والسيد القائد المجاهد مقتدى الصدر (اعزه الله)، بما يذكي نار الفتـنة بين أبناء الشعب العراقي".

وكانت اللجنة القانونية في التيار الصدري، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأحد، إقامة دعوى قضائية ضد الناشط (أحمد الوشاح) بعد تجاوزه على الرموز الدينية في العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، استنفرت محافظة ذي قار، جنوبي العراق، أجهزتها الأمنية كافة، للبحث عن الوشاح، وإلقاء القبض عليه، وذلك من خلال توجه المحافظ أحمد الخفاجي، السيطرات الأمنية في المحافظة كافة، بتنفيذ أمر إلقاء القبض على (أحمد الوشاح)".

وكان الوشاح وهو (ناشط في حراك تشرين وقارئ بياناته)، قد أقدم قبل قليل، على تقديم اعتذاره، في تغريدة له على تويتر، كتب فيها "في لحظة غضب وضغط نفسي كبير، صدرت مني إساءة بحق السيد الشهيد محمد الصدر رحمه الله، وإني إذ أعتذر له وهو في مثواه وسائر مقلدي السيد الشهيد، ارجو قبول الاعتذار".

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