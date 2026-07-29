تداعيات القصف المشترك.. إدانة رئاسية وبرلمانية واسعة ودعوات لتحييد العراق عن الصراعات

آثار القصف الاميركي - السعودي على مقر للحشد الشعبي في العراق

شفق نيوز - بغداد

أدانت رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، القصف الجوي المشترك الذي استهدف مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي، مؤكدين رفضهما القاطع لاستخدام الأراضي العراقية ساحةً لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية أو منطلقاً للاعتداء على دول الجوار.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القصف الذي استهدف مقرات للحشد في عدد من المناطق، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، يمثل "اعتداءً مرفوضاً وانتهاكاً صارخاً لسيادة العراق"، واستهدافاً لمؤسساته الأمنية الرسمية بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الرئاسة رفض العراق لأي اعتداء على أراضيه، مجددة موقفها الرافض لاستخدام البلاد منطلقاً أو ساحةً للاعتداء على دول الجوار، داعية جميع الأطراف إلى احترام سيادة العراق وتغليب لغة الحوار لمعالجة الأزمات بما يجنب المنطقة مزيداً من التصعيد.

وفي السياق ذاته، أدان رئيس مجلس النواب، هيبة الحلبوسي، "بأشد العبارات" الاعتداء الذي استهدف مواقع القوات الأمنية، مؤكداً أن سيادة العراق ووحدة أراضيه "تمثلان خطاً أحمر لا يجوز المساس به".

ودعا الحلبوسي القائد العام للقوات المسلحة إلى "إجراء تحقيق شامل وشفاف في الاعتداء، واتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته"، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة "كشف الجهات المتورطة في أي أعمال عدائية تنطلق من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون"، التزاماً بالدستور الذي يحظر استخدام الأراضي العراقية مقراً أو ممراً للاعتداء.

وجدد رئيس البرلمان التأكيد على ضرورة تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية والدولية، ومنع جره إلى أتون الحروب لتظل أراضيه ساحة للاستقرار والحوار لا ميداناً لتصفية الحسابات.

ويأتي هذا الحراك السياسي الإشجابي عقب إعلان وزارة الدفاع السعودية، أمس الثلاثاء، تدمير طائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية في المملكة، مبينة أنها انطلقت من داخل العراق ومهددة بـ"الاحتفاظ بحق الرد".

ورغم إدانة الحكومة العراقية لتلك الهجمات وتشكيلها لجنة تحقيق، شنت مقاتلات أميركية - سعودية مشتركة، فجر الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مقرات رسمية للهيئة في عدة محافظات، ما أسفر عن مقتل 20 عنصراً وإصابة 32 آخرين في حصيلة أولية أعلنتها هيئة الحشد الشعبي.