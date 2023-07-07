رئاسة الجمهورية توضح اسباب سحب المرسوم الخاص بالكاردينال ساكو: دون سند دستوري

شفق نيوز/ أوضحت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، أسباب سحب المرسوم الخاص بالكاردينال لويس روفائيل ساكو، فيما بينت أن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري.

وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وسائل الإعلام تداولت ما جاء في العدد (4727) من الوقائع العراقية الصادر في 3 تموز 2023 والمتضمن المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو".

وأضاف رئيس الجمهورية "وإذ نؤكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو كونه معينا من قبل الكرسي البابوي بطريرك للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، لكن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري".

واكد رئيس الجمهورية في بيانه أن "البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".