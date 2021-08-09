رئاسة الجمهورية تنفي صحة تصريحات منسوبة لبرهم صالح

شفق نيوز/ نفي مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، يوم الاثنين، ان يكون الرئيس برهم صالح مع التوجهات التي تدعو الى تأجيل الانتخابات التشريعية عن موعدها المقرر في تشرين الاول المقبل.

وقال المصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "ما تداولته احدى وسائل الاعلام العراقية بان رئيس الجمهورية برهم صالح ابلغ الكتل السياسية رفضه اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في تشرين المقبل، غير صحيح بالمطلق".

واضاف ان "رئيس الجمهورية كان وما زال من اشد الحريصين على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الأول المقبل، ويؤكد على ذلك في لقاءاته مع القوى والكتل والأحزاب السياسية العراقية، وذلك موثق عبر العديد من البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية".

ودعا المصدر وسائل الإعلام والمدونين الى توخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وإلا فان تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة، ولغايات مريبة.