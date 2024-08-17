رئاسة الجمهورية تنفي توافقها مع قادة في "الاطار التنسيقي" على تعديل قانون الانتخابات

شفق نيوز/ نفت رئاسة الجمهورية يوم السبت، وجود اتفاق على تعديل قانون الانتخابات مع قادة من الإطار التنسيقي الشيعي.

وذكرت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها "تنفي ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان بعض الشخصيات عن اعتزام رئاسة الجمهورية بالتوافق مع قادة من الإطار التنسيقي على إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات".

واضاف البيان؛ "إننا إذ ننفي مثل هذه الأخبار المفبركة التي لا تعدو أن تكون مجرد شائعات بقصد خلق الإرباك في الساحة السياسية، فإننا سنضطر آسفين إلى مقاضاة من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن المجتمعيين، في وقت نعمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية، من أجل السير قدماً بتقديم افضل الخدمات وإنجاز ما وعدت به الحكومة في برنامجها".