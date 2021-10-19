رئاسة الجمهورية تفصح عن الفئات المشمولة بالعفو العام

شفق نيوز/ كشفت رئاسة الجمهورية العراقية، يوم الثلاثاء، عدم شمول المحكومين بالإرهاب والفساد واستغلال المال العام بالعفو العام الذي شمل أكثر من 500 محكوم.

وقال مصدر في الرئاسة لوكالة شفق نيوز، إن توصية العفو صدرت من مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 30 أيلول 2021 وترشيح من وزارة العدل.

وأضاف أن العفو يشمل الفئات من النساء والأحداث دون سن 18 سنة حصراً.

وفي 30 أيلول سبتمبر الماضي أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن إصدار حكومته توصية للسلطات القضائية لإصدار عفو خاص عن السجناء المدانين من الأحداث والنساء بإستثناء قضايا الإرهاب والفساد المالي والإداري.

وأظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الجمهورية العراقية، المصادقة على عفو خاص عن 571 محكوماً، قبل أيام من انتهاء الدورة الرئاسية الحالية.