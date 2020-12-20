رئاسة الجمهورية تصف قصف الخضراء بالعمل الإرهابي

شفق نيوز/ أدان الناطق باسم رئاسة الجمهورية، ما وصفه بالعمل الارهابي الذي استهداف المنطقة الخضراء، مساء الأحد.

السفارة الأمريكية ببغداد تعلن تعرض مجمعها لأضرار وتوجه دعوة للسياسيين

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "استمرار هذه الاعمال الاجرامية التي تؤدي اولا الى تعريض أمن وحياة المواطنين الابرياء وممتلكاتهم الى الخطر، وكذلك تمثل استهدافاً لسيادة البلد والجهود الوطنية من اجل حفظ هيبة الدولة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية، عبر استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية امنها وسلامة منشآتها وافرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها.

وأضاف البيان، نشد على يد القوات الأمنية في ضرورة ملاحقة العصابات الاجرامية الخارجة عن القانون، وتقديمهم الى العدالة، وعدم السماح بتكرار هذه الحوادث من اجل حماية المصلحة العليا للبلد وضمان امن واستقرار المواطنين.