رئاسة الجمهورية تصدر توضيحاً جديداً بشأن سحب مرسوم يخص رمزاً دينياً

شفق نيوز/ أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن سحبها مرسوماً جمهورياً يخص رمزاً دينياً معيناً، فيما شددت على موقفها السابق بشأن تصحيح الوضع الدستوري عبر المرسوم الصادر.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بعض وسائل الإعلام تداولت خبراً مفاده أن سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 مقصود به رمز ديني بعينه، وهنا نود أن نبين أنه سبق وأن صدر مرسومان جمهوريان لرمزين دينيين في نفس الفترة ولم يتم تجديدهما ايضاً لعدم وجود سند دستوري اساساً لصدورهما".

وأضاف البيان أن "المراسيم الجمهورية لا تصدر بالتعيين إلا للعاملين في المؤسسات والرئاسات والوزارات والهيئات الحكومية، وبالتأكيد لا تُعد المؤسسة الدينية دائرة حكومية ولا يُعد رجل الدين القائم عليها موظفا في الدولة كي يصدر مرسوم بتعيينه، من هنا نؤكد مرة أخرى أن سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) كان بقصد تصحيح وضع دستوري بعيداً عن أي اعتبارات أخرى".

وجاء اصدار هذا البيان بعد أن أصدرت رئاسة الجمهورية، في 7 تموز الجاري، بيانا أوضحت فيه أسباب سحب المرسوم الخاص بالكاردينال لويس روفائيل ساكو، فيما بينت أن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري.

وقال رئيس الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إذ نؤكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو كونه معينا من قبل الكرسي البابوي بطريرك للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، لكن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري".

واكد رئيس الجمهورية في بيانه أن "البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".