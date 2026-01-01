رئاسة الجمهورية تصدر توضيحا بشأن تقاعد "رشيد": محاولة لإثارة الرأي العام

شفق نيوز- بغداد

نفت رئاسة الجمهورية، يوم الخميس، ما نشر حول قيمة الراتب التقاعدي لرئيس جمهورية العراق، فيما عدت الرقم الذي تم تداوله، محاولة لإثارة الرأي العام.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة الجمهورية تنفي بشكل قاطع منشورا تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي تضمّن خبرا مفبركا نُسب زوراً إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يزعم فيه توجيه شكر إلى وزارة المالية على تحديد راتبه التقاعدي بمبلغ (90) مليون دينار شهريا".

وأضافت "تؤكد رئاسة الجمهورية أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، ولا يمت إلى الواقع بصلة، ولم يصدر عن الرئيس أو عن أي جهة رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية، ولم يجرِ أي لقاء أو تواصل مع وزارة المالية، ويأتي في إطار حملات تضليل وتشويه متعمدة تقف ورائها جهات جبانة وفاسدة تهدف إلى الإساءة لفخامة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وإثارة الرأي العام عبر بث معلومات كاذبة لا أساس لها".

وتابعت "إذ تحذر رئاسة الجمهورية من تداول أو ترويج الأخبار الكاذبة والمضللة، فإنها تدعو وسائل الإعلام والمواطنين الكرام إلى تحري الدقة، والاعتماد على البيانات من مصادرها الرسمية فقط، كما تحتفظ بحقها القانوني الكامل في ملاحقة الجهات التي تقف وراء فبركة ونشر مثل هذه الأكاذيب".