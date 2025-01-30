رئاسة الجمهورية تصدر توضيحا بشأن المعتقل بتهمة الرشوة: حماية وليس سكرتيرا

شفق نيوز/ أكدت رئاسة جمهورية العراق، يوم الخميس، أن المعتقل بتهمة الرشوة من قبل هيئة النزاهة الاتحادية هو أحد أفراد حماية الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد وليس سكرتيره الشخصي.

وكان مصدر مطلع في هيئة النزاهة قد صرّح في وقت سابق من اليوم، بأن فريقا من هيئة النزاهة تمكن من إلقاء القبض على (جالاك صباح عمر) الذي يعمل سكرتيرا لرئيس الجمهورية، جراء إقدامه على تلقي رشى من أحد المواطنين مقابل وعد كاذب بإخراج أحد المتهمين.

وردا على ذلك الخبر اصدرت رئاسة الجمهورية بيانا ذكرت فيه، أن المدعو آنفا هو أحد أفراد حماية الرئيس وليس سكرتيره الشخصي، وسبق لرئاسة الجمهورية أن أصدرت بيانا بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حول استغلال أحد أفراد الحماية لصفته كمرافق للرئيس وادعائه بأنه السكرتير الشخصي".

وأوضح البيان أن التصرفات التي صدرت عن الشخص المذكور كانت بصفته الشخصية، وأن الرئيس وجه بسحب يده عن العمل وإجراء التحقيق الفوري معه وإتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقه وبحق كل من يستغل الصفة الوظيفية.