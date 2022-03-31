توضيح رئاسي حول اتصال هاتفي بين الصدر وصالح بشأن انسحاب الأخير من الترشيح لولاية ثانية

شفق نيوز/ نفى مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، يوم الخميس، ما تداولته وسائل إعلام حول إجراء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إتصالاً هاتفياً مع الرئيس برهم صالح يطالب فيه الأول الاخير بالانسحاب من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية.

وقال مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية في تصريح عممه على وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، اليوم، إن "ما تناقلته بعض المواقع الخبرية حول إجراء الصدر اتصالا بصالح حول ملف ترشيحات رئاسة الجمهورية، خبرا مفتعلا و عاريا عن الصحة".

وكانت وسائل إعلام قد تداولت خبرا بأن الصدر عرض في اتصال هاتفي مع برهم صالح ليلة أمس سحب ترشيحه من رئاسة الجمهورية مقابل منحه منصب وزير الخارجية في حكومة الاغلبية الاصلاحية الوطنية القادمة والاخير رفض بشدة.