سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئاسة الجمهورية ترد على الصدر: موقف برهم صالح داعم للقضية الفلسطينية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-28T13:52:42+0000
رئاسة الجمهورية ترد على الصدر: موقف برهم صالح داعم للقضية الفلسطينية

شفق نيوز/ ردت رئاسة الجمهورية العراقية، على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي شن هجوماً غير مسبوق على الرئيس برهم صالح في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب، وكان قد وجّه رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ".

وأضاف، "في هذا الصدد نؤكد أن موقف رئيس الجمهورية برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

واليوم الثلاثاء، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،، إن رئيس الجمهورية برهم صالح يرفض التصديق على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل رغم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي.

وأضاف الصدر في تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انه "من المخجل جداً جداً أن يرفض ما يُسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون (تجريم التطبيع)، فيكون من المعيب على الشعب أن رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعي للغرب والشرق".

وأضاف "إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي، وأأسف على لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً".

وأرسل البرلمان العراقي، في نهاية شهر أيار الماضي، قانون "تجريم التطبيع مع اسرائيل" الذي شرع مؤخراً إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه.

وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها السابقون تحالف (إنقاذ وطن) الذي انفرط عُرى عقده بعد انسحاب الصدر من العملية السياسية.

وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.

related

صحيفة مقربة من حزب الله تتهم الرئيس العراقي بالعمل على اطاحة عبدالمهدي

Date: 2019-11-06 16:52:38
صحيفة مقربة من حزب الله تتهم الرئيس العراقي بالعمل على اطاحة عبدالمهدي

مقرب من الصدر: ثلاثة مرشحين فقط قد ينالون رضا الشعب

Date: 2019-12-26 15:02:23
مقرب من الصدر: ثلاثة مرشحين فقط قد ينالون رضا الشعب

برهم صالح يتحرك لإطلاق مبادرة يعيد بها الصدر للمشهد السياسي

Date: 2022-06-14 08:26:34
برهم صالح يتحرك لإطلاق مبادرة يعيد بها الصدر للمشهد السياسي

بعد صالح.. الإطار يسمي وفداً رفيعاً إلى "الحنانة" لجس نبض الصدر: إما العودة أو تشكيل حكومة

Date: 2022-06-14 09:10:41
بعد صالح.. الإطار يسمي وفداً رفيعاً إلى "الحنانة" لجس نبض الصدر: إما العودة أو تشكيل حكومة

الصدر يهاجم برهم صالح بشدة: تبعي غير وطني يرفض التوقيع على تجريم التطبيع

Date: 2022-06-28 09:38:28
الصدر يهاجم برهم صالح بشدة: تبعي غير وطني يرفض التوقيع على تجريم التطبيع

"برهم صالح": "سأتنازل عن الترشيح لرئاسة الجمهورية لمسعود بارزاني فقط" (فيديو)

Date: 2022-05-18 21:26:37
"برهم صالح": "سأتنازل عن الترشيح لرئاسة الجمهورية لمسعود بارزاني فقط" (فيديو)

فيديو.. المالكي يكشف خلافه مع الصدر ويؤكد: لا فيتو عليّ من النجف

Date: 2021-11-17 20:58:59
فيديو.. المالكي يكشف خلافه مع الصدر ويؤكد: لا فيتو عليّ من النجف

برهم صالح يعلن تسلمه ثلاثة طلبات بالكتلة الاكبر ويحيل الامر للبرلمان: ظرفنا عصيب

Date: 2019-12-22 18:04:11
برهم صالح يعلن تسلمه ثلاثة طلبات بالكتلة الاكبر ويحيل الامر للبرلمان: ظرفنا عصيب