رئاسة الجمهورية ترحب بمرسوم نيجيرفان بارزاني لإجراء انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ رحبت رئاسة جمهورية العراق، يوم الخميس، بالمرسوم الإقليمي الصادر من قبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم، ان "العملية الديمقراطية محل اعتزاز لأبناء شعبنا ، وأن نظامنا الدستوري الاتحادي الديمقراطي مبني على ارادة الشعب والتمسك بالتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".

وأضاف البيان أن "الانتخابات البرلمانية تمثل ركيزة أساسية في مسيرتنا الديمقراطية وتطورنا السياسي وهي ليست مجرد عملية انتخابية فقط؛ بل تعبير صادق عن إرادة الشعب ورغبته في المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل وطنه".

وتابع البيان أنه "نعبّر عن تقديرنا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على جهودها القائمة لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي، ونطمح ببذل المزيد من الجهود الكفيلة لتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في الانتخابات".

ودعت الرئاسة في بيانها، الناخبين في الاقليم الى المشاركة الواسعة والفعالة من أجل التعبير عن إرادتهم الحقيقية في اختيار من يمثلهم في برلمان اقليم كوردستان.

و أصدر رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أمس الأربعاء 26 من شهر حزيران الجاري، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.