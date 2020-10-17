رئاسة الجمهورية تدين "الاساءة" لعلم كوردستان وتدعو للحفاظ على السلم المجتمعي

شفق نيوز/ دانت رئاسة جمهورية العراق، يوم السبت، استهداف مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، والاساءة إالى علم إقليم كوردستان الذي يُعدّ جزءاً من الكيان الدستوري العراقي، ووصفت من قام بهذا العمل بأنها "مجموعة غير منضبطة".

واقتحم العشرات من أنصار الحشد الشعبي، صباح اليوم السبت 17 تشرين الثاني2020، مقر الديمقراطي الكوردستاني، وهو الفرع الخامس للحزب وأضرموا النيران فيه احتجاجاً على تصريحات لعضو مكتبه السياسي هوشيار زيباري، اعتبروها "مسيئة" للحشد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الوطنية لمواجهة الأزمات التي تهدد أمن واقتصاد البلد، شهدنا اليوم حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قِبَلِ مجموعة غير منضبطة وخارجة عن الأطر السلمية في حرية التعبير عن الرأي وحفظ هيبة الدولة والسلم المجتمعي".

وأشار بيان الرئاسة إلى أن "التعاون والتكاتف الجهادي بين الجيش والبيشمرگة والحشد الشعبي، والقوى الأخرى هي مَن جاءت بالنصر على الإرهاب، ومن غير المقبول إدخال هذه التضحيات بالسجالات الجانبية والطرق المنفعلة والتخريبية التي عبّرت عن ذلك بالإساءة إلى علم كوردستان الذي له رمزيته ودلالته التاريخية لدى العراقيين، ويُعدّ جزءاً من الكيان الدستوري العراقي".

وعبر البيان عن موقف الرئاسة "الثابت في دعم حرية التعبير عن الرأي ضمن الأطر السلمية"، غير أن البيان أدان في الوقت ذاته "أفعالاً تخريبية كهذه لا تصبُّ في مصلحة أحدٍ وتهدد الاستقرار والسلم المجتمعي".

وشددت الرئاسة على "فتح تحقيق عاجل بعملية الاعتداء ومحاسبة المقصرين، سيما وأن الحشد الشعبي قد أعلن عدم مسؤوليته عن أعمال الحرق اليوم، للوقوف على من حاول يائساً شق وحدة الصف الوطني"، فيما رفض "التصريحات المسيئة إلى المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية ومن بينها الحشد الشعبي".

وتطرق البيان إلى حادثة مجزرة بلد، إذ ذكر أنه "في هذه اللحظات المفصلية في البلد، تلقينا بألم واستنكار بالغين، حادثة الاعتداء الإرهابي الجبان في قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، ما يؤكد الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود وتوجيهها نحو مكافحة أعمال العنف والإرهاب الذي يتحيّن الفرصة لزعزعة أمن واستقرار المواطنين".

وأقدم مسلحون مجهولون، اليوم السبت، على اعدام ثمانية شبان رميا بالرصاص دون معرفة الأسباب في قرية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد، بينما فقد أثر أربعة آخرين، وفق مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

ودعت الرئاسة في بيانها "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل وتقديم مصالح البلاد العليا على أية اعتبارات أخرى، فالعراق بأمسّ الحاجة إلى توحيد المواقف الوطنية ورصّ الصفوف لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية التي يتعرض لها بلدنا".