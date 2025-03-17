رئاسة الجمهورية تجدد دعوتها لإقرار قانون محافظة حلبجة

شفق نيوز/جددت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الإثنين، دعوتها مجلس النواب إلى التصويت على مشروع قانون محافظة حلبجة، كما حثت القوى السياسية على تأييد هذا المطلب.

وذكرت الرئاسة في كلمة ألقاها مستشارها أمير الكناني عقب وقفة صمت وحداد بمناسبة الذكرى السنوية لقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية بحضور الرئيس عبد اللطيف رشيد: "نستذكر اليوم ذكرى جرائم البعث بحق الشعب العراقي ومنها جرائم الابادة في حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية وقتل العلماء والرموز الوطنية".

وأضافت، أن "العراقيين جميعا يرفضون الظلم بأشكاله ويتطلعون لحياة حرة كريمة"، مبينة ان "الهجوم على حلبجة واحدة من الاعتداءات المباشرة حيث فاقت في وحشيتها ما فعلته النازية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية".

وأشارت رئاسة الجمهورية إلى، أن "اهالي حلبجة كانوا ضحايا سياسات هوجاء وهي تمثل إحدى الجرائم ضد الإنسانية"، لافتة إلى أن "حلبجة ليست شاهدة لوحدها على الموت، حيث انتفضت محافظات العراق من الوسط والجنوب عام 1991 وكانت المقابر الجماعية بانتظارهم".

ودعت المجتمع الدولي، الى "منع انتشار اسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليا ووقف الحروب والنزاعات، اضافة الى خدمة ذوي الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم".

واكدت رئاسة الجمهورية، على "ضرورة اعادة المدن المتضررة"، داعية "مجلس النواب، الى التصويت على مشروع قانون محافظة حلبجة تكريما لهذه المدينة الغالية التي قدمت شهدائها، ونحث القوى السياسية على تأييد هذا المطلب".

وكانت رئاسة جمهورية العراق قد دعت أمس الأحد، الجهات المعنية إلى التعجيل بتحويل حلبجة إلى المحافظة الـ19 في البلاد، تزامناً مع الذكرى الـ37 للقصف الكيمياوي على المدينة.