رئاسة الجمهورية العراقية و"يونامي" والسفارة الأمريكية تدين أحداث السليمانية

شفق نيوز- بغداد

أدانت كل من ورئاسة الجمهورية العراقية وبعثة "يونامي" والسفارة الأميركية، يوم الجمعة، الأحداث الدامية التي جرت في السليمانية، معبرين عن أسفهم لسقوط قتلى وجرحى خلال المواجهات.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ورد للوكالة إنها تتابع بقلق الأحداث التي شهدتها مدينة السليمانية، والتي أسفرت عن "مقتل عناصر في الأجهزة الأمنية في المدينة وإصابة آخرين".

وأكدت الرئاسة، على "ضرورة ضبط النفس والركون إلى الإجراءات القانونية والقضائية وفقاً للدستور وبعيداً عن العنف، وبما يرسخ مبادئ العدالة ويحفظ أمن المواطنين واستقرارهم".

من جانبها، ذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ‏تعرب عن "قلقها إزاء التطورات الجارية في محافظة السليمانية، وتأسف لسقوط قتلى وجرحى نتيجة الاشتباكات التي وقعت مؤخراً".

‏ودعت البعثة، بحسب البيان، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، "والامتناع عن القيام بأية أعمال قد تعرّض حياة المدنيين للخطر، واحترام حقوق الإنسان، وضمان إجراءات قضائية نزيهة وعادلة ومتوافقة مع احكام الدستور".

بدورها عبرت السفارة الأميركية في العراق، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن قلقها إزاء التطورات الجارية في محافظة السليمانية، وأسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة الاشتباكات التي وقعت مؤخراً.

ودعت السفارة، جميع الأطراف إلى "ضبط النفس والامتناع عن القيام بأية أعمال قد تعرّض حياة المدنيين للخطر واحترام حقوق الإنسان وضمان إجراءات قضائية نزيهة وعادلة ومتوافقة مع أحكام الدستور".

وشهدت مدينة السليمانية في وقت متأخر ليلة أمس الخميس/ الجمعة، حيث اشتبكت القوات الأمنية مع عناصر حماية رئيس "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي، بعد صدور أمر قضائي بإلقاء القبض على شيخ جنكي.

وصباح اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام مقربة من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بمقتل ثلاثة أشخاص وأُصيب عشرة آخرون بجروح حصيلة الاشتباكات المسلحة.

وانتهت الأحداث باعتقال رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي وشقيقيه بولاد وآسو، الصادرة بحقهم مذكرة اعتقال، وذلك بعد عملية اقتحام مقره في فندق لالزار الواقع في حي سرجنار وسط مدينة السليمانية.

يُذكر أن شيخ جنكي شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من بافل طالباني في تموز/يوليو 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب. وبعدها أسس حزب "جبهة الشعب" الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان كردستان عام 2024 وحصل على مقعدين.