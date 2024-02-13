رئاسة الجمهورية العراقية: رشيد لم يقدم أي طلب لزيارة الولايات المتحدة

شفق نيوز/ نفت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، ما بثته قناة "الشرقية" الفضائية في برنامج لها، حول تقدم الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد طلبا لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصفت الرئاسة في بيان لها، المعلومات التي بثتها قناة الشرقية بـ"المضللة"، مؤكدةً أنها لا تمت للواقع بصلة.

وأكدت الرئاسة أن رشيد لم يقدم أي طلب لزيارة الولايات المتحدة، كما أن رئاسة الجمهورية مستمرة بمواقفها تجاه ما يحدث في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق في القضية الفلسطينية، والعلاقة مع واشنطن.

وجددت الرئاسة من خلال بيانها، موقفها المؤيد للقضية الفلسطينية، مؤكدة أنها مواقف تنطلق من السياسة الواضحة والمعلنة لجمهورية العراق، التي أدانت عمليات القصف، واستهداف مناطق متعددة في العراق بما فيها القصف الأمريكي.

وأشارت الرئاسة إلى أن رئاسة الجمهورية تحتفظ بالحق في اعتماد السبل القانونية لمواجهة هذه الادعاءات وعمليات الابتزاز، وتطالب مقدم البرنامج، إبراز أي دليل أو وثيقة تثبت ادعاءاته المضللة.