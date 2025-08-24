عبر آلاف الكتب .. رئاسة الجمهورية ترصد خرقاً لوثيقة نزاهة وشفافية الانتخابات

شفق نيوز - بغداد

أبلغ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، الرئاسات بشكاوي تقدم بها نواب الى رئيس الجمهورية تضمّنت خرقاً للوثيقة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الرئاسات لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات النيابية المقبلة.

ووفقا لوثيقة مُذيِّلة بتوقيع الرئيس رشيد، فإن الخرق تم "عبر منح كتب شكر الى آلاف الموظفين في دوائر الدولة بعد ثلاثة أيام من التوقيع على محضر الوثيقة الانتخابية بثلاثة أيام".

واتفقت الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس القضاء الاعلى) يوم 18 من شهر آب/أغسطس الجاري على شروط "صارمة" تُلزم الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأحزاب والمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بعدة ضوابط لضمان نزاهة الانتخابات.