رئاسة الجمهورية العراقية ترد على أنباء تعرض رشيد لإصابات

شفق نيوز/ نفت رئاسة الجمهورية العراقية، يوم الثلاثاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد إلى إصابات أثناء نزوله من الطائرة، عادة إياه "خبرا مفبركا".

وذكرت الرئاسة في بيان اليوم، أن الخبر عارٍ عن الصحة، وأن الرئيس يتمتع بكامل صحته ويمارس أعماله بشكل معتاد في رئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن رشيد وطيلة الأيام الماضية، وحتى هذا اليوم الثلاثاء 23 أيار 2023 قام بالعديد من النشاطات التي نشرت وبثت عبر وسائل الإعلام مما يؤكد أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لا صحة له.

واعتبر البيان أن "مصادر هذه الشائعات معروفة ومكشوفة الأهداف وهي تصرفات غير مسؤولة حيث يسعى المغرضون من خلالها لإرباك المجتمع ومؤسسات الدولة، وهذا ما يلزمنا باتخاذ الإجراءات القانونية لردعهم".

ودعت الرئاسة بعض وسائل الإعلام إلى توخي الدقة، منبهة على ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها والالتزام بمعايير المصداقية والمهنية في النشر.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت خلال مؤخرا خبرا يفيد بوقوع رئيس الجمهورية العراقية من على مدرج طائرة كانت تقله أثناء نزوله منها في مطار بغداد الدولي اثناء عودته من محافظة السليمانية.