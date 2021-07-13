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رئاسة البرلمان وقادة الكتل يشددون باجتماعهم على ضرورة محاسبة حكومة الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-07-13T11:58:50+0000
رئاسة البرلمان وقادة الكتل يشددون باجتماعهم على ضرورة محاسبة حكومة الكاظمي

شفق نيوز/ أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي يوم الأربعاء أن هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي أكدت في اجتماعها مع قادة الكتل على ضرورة محاسبة الحكومة الاتحادية على خلفية حريق مستشفى "الإمام الحسين" للعزل الصحي لمصابي كورونا في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال الصالحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن : اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب مع قادة الكتل السياسية حول حريق مستشفى العزل الخاص بمصابي كورونا في ذي قار اكد على ايجاد حل جذري لحرائق المستشفيات وبناء مستشفى جديد في المحافظة بوقت قياسي.

وأردف بالقول إن الاجتماع أكد ايضا على "ضرورة محاسبة الحكومة ووزارة الصحة عن سبب الاهمال والتقصير وانعدام شروط الأمان والسلامة في المراكز الصحية".

وقرر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تحويل جلسة المجلس المقرر عقدها، اليوم الثلاثاء، "لتدارس الخيارات" بشأن فاجعة مستشفى الإمام الحسين التعليمي في ذي قار.

والتهم حريق هائل، ليلة امس 12 تموز 2021، مستشفى الحسين الخاص بعلاج مرضى كورونا في محافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع العشرات من المرضى.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، انفجرت اسطوانة أكسجين، مما تسبب في حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد ، وهو مستشفى للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

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