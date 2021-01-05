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رئاسة البرلمان لم تحدد موعدا لاستئناف الجلسات ومناقشة الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-01-05T11:17:24+0000
رئاسة البرلمان لم تحدد موعدا لاستئناف الجلسات ومناقشة الموازنة

شفق نيوز/ أكدت رئاسة مجلس النواب، يوم الثلاثاء، عدم تحديد اي موعد لاستئناف الجلسات الاعتيادية ومناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال مقرر مجلس النواب، هوشيار قرداغ لوكالة شفق نيوز، إن رئاسة مجلس النواب لم تحدد أي موعد لغاية الان لاستئناف الجلسات، وفي حال تحديد موعد سيتم ابلاغ أعضاء البرلمان ووسائل الاعلام بموعد انعقاد الجلسة الاعتيادية.

واضاف ان رئاسة البرلمان قررت في وقت سابق تمديد الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد لغرض قراءة عدد من القوانين المهمة ومن ضمنها قانون الموازنة والتصويت عليها.

 

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