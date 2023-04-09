رئاسة البرلمان تؤكد قرب إقرار الموازنة وتوجه طلباً للجنة المالية

شفق نيوز / وجه النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، يوم الأحد، اللجنة المالية النيابية، بالإسراع في إنجاز قانون الموازنة واستكمال متطلباتها، فيما أشار إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد القراءة الثانية لمشروع القانون.

جاء ذلك، خلال رئاسة المندلاوي، اجتماعاً للجنة المالية النيابية، بحضور رئيسها وأعضائها، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025)، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووجه المندلاوي، اللجنة المالية النيابية بـ"مواصلة عقد الاجتماعات لأجل الاسراع في إنجاز مشروع قانون الموازنة، ووضع آليات مناسبة ودقيقة لاستكمال متطلباتها ومنها، تشكيل لجان فرعية، وإعداد تقرير مفصل عنها"، مشيراً إلى أن "القانون سيركز على تلبية مطالب الناس وزيادة تخصيصات الجوانب الخدمية والمشاريع الاستثمارية، وتفعيل القطاع الخاص".

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان، حرص مجلس النواب على "التدقيق في جميع فقرات الموازنة، وأن الفترة القليلة المقبلة ستشهد إدراج فقرة القراءة الثانية للقانون على جدول أعمال المجلس"، لافتاً إلى أن "الشعب ينتظر من ممثليه سرعة استكمالها والتصويت عليها لارتباطها المباشر بحياته".

وبحسب البيان، جرى خلال الاجتماع مناقشة بنود الموازنة، وتقديم الملاحظات حول عدد من فقراتها، وأهمية إجراء المناقلات اللازمة، بما يسهم في زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم، وتقليل نسبة العجز، وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية لا سيما المتلكئة منها.

وأنهى مجلس النواب العراقي، الأسبوع الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).

وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، قد كشف في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، عن موعد إقرار الموازنة العامة، مؤكداً أنه سيكون بعد عيد الفطر.