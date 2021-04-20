البرلمان العراقي يخفق في عقد جلسته ويرجئها لموعد آخر

شفق نيوز/ أجلت رئاسة مجلس النواب، يوم الثلاثاء، انعقاد الجلسة البرلمانية الى الخميس المقبل لعدم اكتمال النصاب.

وذكر مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، أن رئاسة البرلمان اضطرت الى تأجيل جلسة اليوم إلى الخميس المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

يشار الى ان رئاسة مجلس النواب، ذكرت عقب انعقاد جلسة التصويت على الموازنة وحل المجلس وانتهاء الفصل التشريعي الاول، انه استنادا للمادة (57) من الدستور "لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها".