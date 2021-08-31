رئاسة البرلمان توضح لشفق نيوز سبب عدم انعقاد الجلسات

شفق نيوز/ عزا النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، يوم الثلاثاء، عدم عقد الجلسات إلى انشغال النواب بالدعاية الانتخابية.

وقال الحداد لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة رئاسة البرلمان اعلنت أكثر من مرة انعقاد الجلسات ولم نوفق بعقد الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب"، موضحا أن "سبب عدم اكتمال النصاب هو انشغال عدد كبير من أعضاء البرلمان المرشحين للانتخابات القادمة في الدعاية الانتخابية".

واضاف أنه "لا يوجد وقت محدد لانعقاد الجلسات"، متابعا أنه "في اي وقت نرى أن النصاب القانوني سيكتمل سنحدد موعدها لانعقاد الجلسة".