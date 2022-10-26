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رئاسة البرلمان تنظر بموعد جلسة منح الثقة: طلب السوداني غير واجب التنفيذ 

Category: سیاسة

Date: 2022-10-26T09:48:40+0000
رئاسة البرلمان تنظر بموعد جلسة منح الثقة: طلب السوداني غير واجب التنفيذ 

شفق نيوز/ تعقد رئاسة البرلمان العراقي، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً للنظر بطلب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني عقد جلسة منح الثقة يوم غد الخميس. 

وقال مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، إن "طلب المكلف محمد شياع السوداني إلى رئاسة مجلس النواب بشأن عقد جلسة منح الثقة لحكومته يوم غد الخميس غير واجب التنفيذ"، موضحاً أنه "ليس من حق رئيس الوزراء المكلف تحديد موعد عقد الجلسة على رئاسة البرلمان".

وأضاف، أن "رئاسة البرلمان ستعقد، مساء اليوم، اجتماعاً للنظر بطلب المكلف محمد شياع السوداني بعقد جلسة يوم غد الخميس من عدمه"، مبيناً أنه "في حال رفض أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان فإن جلسة منح الثقة لحكومة السوداني ستؤجل إلى الأسبوع المقبل".

وبين، أن "هيئة رئاسة البرلمان هي الجهة الوحيدة التي تحدد اليوم والوقت المحدد لانعقاد الجلسات".

وأعلن السوداني اليوم الأربعاء، "تدقيقا نهائياً" لاسماء كابينته الحكومية، مؤكداً أنها "ستعرض غدا". 

وأظهر كتاب رسمي طلباً تقدم به السوداني، بتحديد جلسة يوم غد الخميس موعداً لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان العراقي.

وكشف قيادي في الإطار التنسيقي، لوكالة شفق نيوز، أن اجتماع قادة الإطار التنسيقي انتهى مساء امس الثلاثاء، بالاتفاق على دعوة مجلس النواب لعقد جلسة يوم الخميس للتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف محمد شياع السوداني.

وأوضح، ان السوداني سيقدم الكابينة الوزارية إلى البرلمان والتي تحتوي على 16 مرشحا للحقائب الوزارية من أصل 22 وزارة.

 

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