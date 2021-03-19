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رئاسة البرلمان تعقد اجتماعا حاسما لتمرير الموازنة بحضور القوى الكوردستانية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-19T08:20:19+0000
رئاسة البرلمان تعقد اجتماعا حاسما لتمرير الموازنة بحضور القوى الكوردستانية

شفق نيوز / تعقد رئاسة البرلمان وقادة القوى السياسية وبما فيها الكوردستانية، يوم الجمعة، اجتماعا حاسما لتمرير قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021.

وذكر مصدر في اللجنة المالية النيابية، لوكالة شفق نيوز، أن "اجتماعا حاسما سوف يعقد الساعة 12 ظهراً، في مقر اللجنة المالية بحضور رئاسة البرلمان وقادة القوى السياسية، بما فيها الكوردستانية، لوضع اللمسات الأخيرة قبل تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021".

وأوضح المصدر، أن "القانون بات جاهزا للتصويت، وتم تسليم نسخة منه إلى رئاسة البرلمان، ولم يبق إلا قضية حصة إقليم كوردستان في الموازنة"، مشيرا إلى أن "هذا الاجتماع سيحاول التوصل إلى اتفاق نهائي، وبخلاف ذلك فإن الموازنة سوف تمرر حتى لو قاطعت القوى الكوردستانية لجلسة اليوم".

ويعقد البرلمان العراقي، جلسة خاصة ظهر يوم الجمعة، للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان.

يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 التي أرسلها مجلس الوزراء إلى البرلمان العراقي، شمل عجزاً قدره 71 تريليون دينار عراقي، قبل تعديله من قبل اللجنة المالية النيابية.

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