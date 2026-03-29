رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً تمهيداً للقاء رؤساء الكتل بهدف انتخاب رئيس الجمهورية العراقية

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعاً تشاورياً ناقشت فيه استعدادات الجارية تمهيداً لتحديد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق خلال الأسبوع الجاري لإنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصلة والمضي في تشكيل الحكومة المقبلة.

وبهذا الصدد صرّح مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، بأنه بعد انتهاء هذا الاجتماع، ستعقد الرئاسة اجتماعاً آخر بعد ظهر اليوم يضم رؤساء الكتل السياسية لمناقشة مدى جديتها بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأكد أن تحقيق النصاب القانوني لعقد هذه الجلسة يحتاج الى حضور أكثر من 220 نائباً أي بمعدل ثلثي أعضاء البرلمان، مرجحا أن يتفق المجتمعون على عقدها غداً الاثنين، أو في يوم آخر خلال الأسبوع الجاري.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي قد أعلن، أمس السبت، أن هيئة رئاسة المجلس تسعى إلى عقد اجتماع "مهم" مع رؤساء الكتل السياسية خلال الأسبوع الجاري للتباحث حول التوصل إلى توافق بشأن تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

يأتي هذا بالتزامن مع تقديم، 220 عضواً في مجلس النواب العراقي، قائمة بأسمائهم وتواقيعهم إلى رئاسة مجلس النواب، مطالبين بتخصيص جلسة يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.

واتفق الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، على تأجيل حسم مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتهاء الحرب الإقليمية الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وفقاً لمصدر سياسي تحدث لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق.

وكان الإطار التنسيقي قد رشح المالكي رسمياً في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، في خطوة فتحت الباب أمام مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن المسار تعثر مع استمرار الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتأليف الحكومة.