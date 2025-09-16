رئاسة البرلمان تدعو كتله إلى تحمل مسؤوليتها في حضور جلساته

شفق نيوز – بغداد

أكد اجتماع رئاسي في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، على أهمية حضور رؤساء الكتل النيابية وأعضاء المجلس للجلسات المقبلة للمشاركة الفاعلة في تمرير القوانين المهمة، معتبراً ذلك "واجباً وطنياً لا يقبل التأجيل".

وقال بيان صادر عن المجلس على هامش لقاء رئيسه محمود المشهداني، بنائبيه محسن المندلاوي وشاخوان عبدالله، ورد شفق نيوز، إن "الاجتماع بحث آليات استكمال أعمال المجلس للفترة المتبقية من عمر الدورة النيابية، وأكد على أهمية حضور رؤساء الكتل النيابية والسيدات والسادة النواب للجلسات المقبلة والمشاركة الفاعلة في التصويت على القوانين الحيوية المرتبطة بالمصلحة العامة وحياة المواطنين باعتباره واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل".

وشدّد الاجتماع، وفق البيان، على أن "انتظام عمل المجلس يمثل ضمانة لحماية مصالح العراقيين وتعزيز استقرار الدولة ومؤسساتها"، فيما أكد أن "غياب النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني يؤديان إلى تعطيل المسار التشريعي والرقابي ويضران بالمصلحة العليا للبلاد".

ودعت الرئاسة في بيانها، "جميع الكتل واللجان النيابية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والالتزام بالحضور بما يواكب حجم التحديات، واستكمال جدول الأعمال وإقرار القوانين المدرجة أو التي وصلت الى مراحلها النهائية داخل اللجان النيابية، بوصف ذلك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأعضاء".

كما أكد الاجتماع على أن "المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لإنجاز القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وبما يعزز المسار الديمقراطي ويحقق تطلعات الشعب العراقي".

يأتي الاجتماع على خلفية إخفاق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعقد جلسته الاعتيادية لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وعبر نائب رئيس المجلس شاخوان عبدالله، في كلمة مصورة تابعتها وكالة شفق نيوز، عن أسفه لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة مجلس النواب لهذا اليوم رغم وجود قوانين وتشريعات مهمة على جدول الأعمال.

وأضاف أن الحضور لم يتجاوز الـ 50 نائباً رغم أن الموقعين على قائمة الحضور يبلغ 130 نائباً، مبيناً أن هذا الموضوع غير مقبول كون هناك العديد من النواب يأتون من خارج بغداد لحضور الجلسات.

وسبق أن اتهم نائب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني خلال حديثه مع وكالة شفق نيوز، يوم أمس الاثنين، جهات سياسية بالوقوف وراء "تعطيل" انعقاد الجلسة النيابية للحيلولة دون تمرير بعض القوانين، وخاصة قانون الاستثمار الصناعي الذي من شأنه أن ينعش السوق العراقي، حسب قوله.

وفشل مجلس النواب يوم أمس أيضاً، بعقد جلسته الاعتيادية والتي تضمن جدول أعمالها 11 فقرة، خصصت 7 منها للتصويت على مشاريع قوانين ومقترح قانون.

كما تضمن قراءتين لمقترح قانون ومشروع قانون، إضافة إلى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون ومشروع قانون.