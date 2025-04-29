رئاسة البرلمان تحيل مشروع مجاري أيمن الموصل إلى النزاهة (وثائق)

شفق نيوز/ كشفت وثائق رسمية صادرة عن رئاسة البرلمان العراقي، عن إحالة مشروع مجاري الجانب الأيمن من مدينة الموصل إلى لجنة النزاهة النيابية، لغرض التحقيق في شكاوى التلكؤ في تنفيذ المشروع.

وأشارت الوثائق التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز إلى أن "رئيس البرلمان محمود المشهداني وجّه بإحالة الملف إلى لجنة النزاهة، إلى جانب لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، بناءً على طلب تقدم به النائب خالد العبيدي".

وتضمنت الوثائق "دعوة لاستضافة عدد من المسؤولين المعنيين، من بينهم مدير عام المجاري عماد توفيق، ومديرا مجاري نينوى الحالي والسابق، إضافة إلى مدير دائرة المهندس المقيم، ومدير ماء نينوى، وذلك بهدف الوقوف على أسباب تعثر المشروع وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك".

كما قدم النائب خالد العبيدي تساؤلاً في طلبه عن "ملابسات منح المشروع إلى الشركة المنفذة عبر الإحالة المباشرة"، مطالباً بالكشف عن "أسباب التلكؤ والتجاوزات، وما إذا كانت هناك مخالفات إدارية أو قانونية".

وكان العبيدي قد صرح في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، بأن "مشروع مجاري الأيمن تحول إلى عبء على سكان المدينة بدل أن يكون مشروعاً خدمياً واستراتيجياً، مطالباً بمحاسبة الجهات المقصرة".

يذكر أن مشروع مجاري أيمن الموصل الموحد أُحيل قبل أكثر من عامين بكلفة تجاوزت 600 مليار دينار عراقي، ويعاني من التلكؤ في بعض المناطق.