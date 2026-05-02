رئاسة البرلمان تحيط شفق نيوز بتحرك لتشريع النفط والغاز والحشد

شفق نيوز- بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان، يوم السبت، وجود حراك داخل البرلمان للمضي بتشريع عدد من القوانين المهمة والمتأخرة، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز وقانون الحشد الشعبي.

وقال فيحان لوكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير من القوانين المهمة وبعضها متأخر جداً، مثل قانون النفط والغاز، وقانون الحشد الشعبي بشقيه الأول والثاني، وقانون الخدمة المدنية الاتحادية، وهي من أولويات مجلس النواب".

وأضاف أن "هناك حراكاً لقراءة ومناقشة القوانين المهمة، والتي تمثل من أولويات عمل مجلس النواب والقوى السياسية، للعمل على تشريع هذه القوانين في البرلمان".

وتُعد هذه القوانين من أبرز التشريعات المؤجلة في الدورات البرلمانية الأخيرة، إذ ما يزال قانون النفط والغاز معلقاً منذ سنوات رغم إدراجه أكثر من مرة على جداول الأعمال، بسبب خلافات تتعلق بإدارة الثروات الطبيعية وتوزيع الإيرادات بين بغداد وأربيل والمحافظات المنتجة.

كما يواجه قانون الحشد الشعبي مطالبات بإعادة تنظيم هيكليته وحقوق منتسبيه وآليات ارتباطه بالمؤسسة الأمنية، فيما طُرحت مسودات متعددة لقانون الخدمة المدنية الاتحادية بهدف تنظيم التعيينات والرواتب والمسار الوظيفي لموظفي الدولة، من دون إقراره حتى الآن.