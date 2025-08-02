رئاسة البرلمان تحدد 3 نقاط لضمان انعقاد الجلسات بشكل طبيعي

شفق نيوز- بغداد

حددت رئاسة مجلس النواب، يوم السبت، عبر اجتماع لها 3 نقاط لانتظام انعقاد جلسات المجلس، عبر تحقيق النصاب القانوني لها.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في إطار المساعي الرامية إلى تفعيل الدور التشريعي لمجلس النواب والمضي قدماً في إقرار القوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، عقد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني اجتماعاً مشتركاً مع النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي ونائب الرئيس شاخوان عبدالله بحضور رؤساء الكتل النيابية".

وأضاف "وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على النقاط الآتية: التشديد على ضرورة انتظام انعقاد جلسات المجلس باعتبارها مسؤولية دستورية ووطنية لا تحتمل التأجيل، ودعوة الكتل النيابية المقاطعة إلى العودة والمشاركة الفاعلة، بعد التوافق الجماعي على تنظيم جدول الأعمال بما يضمن مصالح الجميع ويعكس أولويات المرحلة".

وتابع أن "قرار رئاسة المجلس بالمضي في تطبيق النظام الداخلي بحق النواب المتغيبين دون مبرر وصولاً إلى إنهاء عضويتهم حفاظاً على كفاءة المؤسسة التشريعية واحتراماً للثقة الشعبية الممنوحة".

ولفت إلى ان "المجلس يؤكد أن تحقيق النصاب القانوني يمثل حجر الزاوية في استكمال المهام الدستورية وفي مقدمتها التصويت على القوانين والقرارات التي تنتظرها شرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي مما يستوجب من الجميع تحمّل المسؤولية والالتزام التام بأداء الواجب النيابي".