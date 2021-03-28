رئاسة البرلمان تحدد موعد بدء جلسة اليوم وتعقد اجتماعين بشأن الموازنة

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم الأحد، بأن رئاسة مجلس النواب حددت موعد انعقاد جلسة اليوم للتصويت على مشروع قانون الموازنة، مشيرا الى ان الرئاسة عقدت اجتماعين منفصلين لحسم النقاط الخلافية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رئاسة البرلمان حددت الساعة 9 من مساء اليوم لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة.

وأضاف أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي اجتمعا منفردين لتبادل وجهات النظر واتفقا على حسم النقاط المختلف عليها والتصويت على قانون الموازنة في جلسة اليوم.

واشار المصدر الى ان نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، ترأس اجتماعاً مع رؤساء الكتل السياسية واللجنة المالية النيابية وزيري المالية والتخطيط لمناقشة بعض نقاط قانون الموازنة.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر في اللجنة المالية النيابية، أن اللجنة حسمت مجمل النقاط الخلافية في مشروع قانون الموازنة، مشيراً إلى أن رئاسة البرلمان ستعقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل السياسية ووزيري المالية والتخطيط بشأن الموازنة أيضاً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المالية أنهت اجتماعها الذي عقدته اليوم بالتوصل الى اتفاق على معظم النقاط المختلف عليها في مشروع قانون الموازنة لغرض التصويت عليه في جلسة اليوم.

وأضاف "بعد قليل سيعقد اجتماعا لهيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية واللجنة المالية النيابية وزيري المالية والتخطيط لمناقشة عدد من المواضيع في الموازنة من ضمنها القروض الدولية والمشاريع الاستثمارية".

وأشار المصدر الى انه "بعد اجتماع هيئة الرئاسة سيتم تحديد موعد التصويت على قانون الموازنة في جلسة اليوم او بجلسة أخرى".

وكان وزيرا المالية والتخطيط، قد وصلا إلى مجلس النواب في وقت سابق اليوم، للانتهاء من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، وطرحه خلال جلسة اليوم للتصويت عليه,

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزير المالية علي علاوي ووزير التخطيط خالد بتال، وصلا إلى مجلس النواب للمشاركة في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة.

وأشار إلى أن اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعاً للتوصل إلى معالجات لبعض النقاط الخلافية في قانون الموازنة.

وأخفق مجلس النواب في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود.

وتُقدر مخصصات الموازنة بـ130 تريليون دينار عراقي (نحو 89.6 مليار دولار).