رئاسة البرلمان تجتمع مع رؤساء الكتل لمناقشة المواد المؤجلة من قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ عقدت رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة المواد المؤجلة من قانون المحكمة الاتحادية.

وأبلغ مصدر برلماني وكالة شفق نيوز؛ أن رئاسة المجلس عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية لاستكمال مناقشة المواد الـ 6 المتبقية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وأضاف المصدر؛ أن 6 مواد من القانون لم يتم التصويت عليها خلال جلسة الخميس الماضي.

وتابع أن رئاسة البرلمان تحاول التوصل مع الكتل السياسية إلى صيغة اتفاق على مواد القانون من أجل استكمال التصويت في جلسة يوم الاثنين المقبل.

وأرجأ مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي 6 مواد من قانون المحكمة الاتحادية لوجود خلافات عليها، فيما تم تمرير بقية مواد القانون.وأخبرت مصادر برلمانية وكالة شفق نيوز؛ أن الكتل السياسية اتفقت على تمرير قانون الموازنة الاتحادية مقابل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.