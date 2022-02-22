رئاسة البرلمان تجتمع مع الكتل لحسم اللجان النيابية

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، بأن رئاسة البرلمان ستعقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع الكتل النيابية بهدف حسم تسمية اللجان النيابية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعاً، بعد قليل، مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة موضوع اللجان وتوزيع النواب عليها".

ويوم الثلاثاء، (8 شباط الجاري) افاد افاد مصدر مطلع، بالاتفاق على تأجيل حسم اللجان النيابية الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل السياسية النيابية قامت باختيار أعضائها على اللجان النيابية وتوزيعهم، وكل نائب سيكون عضو في اللجنة معينة".

ولفت المصدر الى أن "موضوع توزيع رؤساء اللجان النيابية ونوابهم سيؤجل إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة".

وفي حينها ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اجتماعا لرؤساء الكتل النيابية وممثليهم لمناقشة عدد اللجان النيابية، واختيار أعضاء اللجنة وتوزيع رؤوساء اللجان ونوابهم ومقرري اللجان.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، أن "الزاملي اتفق مع رؤساء الكتل على تسمية الأعضاء الأكبر سناً في الكتل لرئاسة اللجان مؤقتا"، موضحا أن "تسمية اعضاء اللجان الدائمية سيتم حسمها خلال مدة لا تتجاوز الشهر".