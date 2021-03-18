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رئاسة البرلمان تجتمع مع القوى الشيعية لحسم خلافات قانون المحكمة الاتحادية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-18T14:07:13+0000
رئاسة البرلمان تجتمع مع القوى الشيعية لحسم خلافات قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم الخميس، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقد اجتماعاً مع الكتل الشيعية لتقريب وجهات النظر بشأن قانون المحكمة الاتحادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي، اجتمعا مع رؤساء الكتل الشيعية في مقر كتلة بدر وبحضور رئيس الكتلة وأعضائها ونائب الامين العام لمنظمة بدر عبد الكريم الانصاري، لبحث النقاط الخلافية حول قانون المحكمة الاتحادية.

ولا تزال المباحثات جارية في أروقة مجلس النواب للتوافق على المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية، وقد أخفق في الجلسات الأخيرة في التصويت على مشروع القانون.

وخلال الفترة الماضية، صوت البرلمان على تمرير 21 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وتدور الخلافات بشأن ثلاثة مواد عالقة.

وتتركز الخلافات حول منح مقاعد لفقهاء الشريعة الإسلامية من المذهبين الشيعي والسني مقاعد في المحكمة الاتحادية وإعطائهم صلاحية التصويت على القرارات.

كما تدور الخلافات حول آلية التصويت في المحكمة الاتحادية فيما إذا كان الإجماع مطلوباً لتمرير القرارات أو الأغلبية البسيطة.

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