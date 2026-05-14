رئاسة البرلمان تجتمع لوضع اللمسات الأخيرة على منح الثقة للحكومة الجديدة

شفق نيوز- بغداد

أعلن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، يوم الخميس، بعقد اجتماع حاسم في مكتبه مع رؤساء الكتل قبيل بدء جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعا عقد في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي، يضم رئيس المجلس وعددًا من رؤساء الكتل النيابية".

وأضاف أن "الاجتماع يهدف لوضع اللمسات الأخيرة قبيل جلسة التصويت على المنهاج الوزاري ومنح الثقة للحكومة الجديدة".

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الخميس، على الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة الزيدي.