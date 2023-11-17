البرلمان يعقد جلسة استثنائية غداً وتحالف يُقدِّم ثلاثة مرشحين لخلافة الحلبوسي

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، أنها تسلمت طلبا من اكثر من 50 نائبا لعقد جلسة استثنائية غداً السبت لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن طلب عقد هذه الجلسة استند للمادة 58 اولا من الدستور والتي نصها: اولا:- لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لـ عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة إليه.

ورجحت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، سروة محمد، أمس الخميس أن يصوّت مجلس النواب على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدة استمرار عقد الجلسات البرلمانية برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس البرلمان.

وقالت محمد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تم جمع أكثر من 50 توقيعاً لعقد جلسة استثنائية للقراءة الأولى لتعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات".

وبينت أنه "بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإن النائب الأول لرئيس المجلس يترأس الجلسات البرلمانية، وعليه تم يوم أمس الأربعاء عقد جلسة للقراءة الأولى لمشروع تعديل قانون المفوضية".

وأكدت محمد "سيتم عقد جلسات أخرى في الأسبوع المقبل برئاسة النائب الأول محسن المندلاوي للقراءة الثانية لتعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، إضافة إلى القراءة والتصويت على عدد من القوانين".

وأشارت إلى أنه "بعد الانتهاء من القراءة الثانية لتعديل قانون المفوضية فإن مجلس النواب سيصوت نهاية الأسبوع المقبل على تعديل القانون الذي يتضمن تمديد عمل مجلس المفوضين لمدة ستة أشهر وبعدها يدخل البرلمان في العطلة التشريعية".

وختمت بالقول إن "العطلة التشريعية لمجلس النواب ستفسح المجال أمام الأحزاب والكتل السنية للتفاوض فيما بينها والاتفاق على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب".

بدوره أعلن تحالف "الحسم"، اليوم الجمعة، عن تقديمه ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس البرلمان خلافا للمعزول محمد الحلبوسي.

وقال التحالف في بيان مقتضب، إن المرشحين النواب هم كل من: طلال الزوبعي، محمود المشهداني، سالم العيساوي.

ويضم تحالف "حسم" جميع القوى السنية في العاصمة بغداد باستثناء تحالف "تقدم" بقيادة رئيس مجلس النواب المعزول، محمد الحلبوسي، وتحالف "عزم" بقيادة خميس الخنجر.

ويضم التحالف 4 قيادات سنية، هم أسامة النجيفي الرئيس السابق للبرلمان، ورئيس حزب الحلّ جمال الكربولي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ووزير الدفاع ثابت العباسي، وقادة سياسيون سنة آخرون.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 14 من شهر تشرين الثاني الجاري، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".

وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، جاسم محمد عبود، أمس الخميس، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني.